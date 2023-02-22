السفير "القهادي" في مقال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس: الاحتفاء بيوم التأسيس احتفاءٌ بالإنسان والوطن.. وركيزة للقيم الوطنية

وأضاف: "لا أقرأ في التاريخ سيرة تشبه سيرة هذا الوطن ورجاله، حيث الامتداد الغني، كما لو أن الرجال الأوائل، أئمة وملوكًا، قد عملوا على قلب رجل عزوم واحد، وكما لو أنهم اتفقوا بلا رجعة على مرجع من قيم عربية وإسلامية أصيلة؛ فلم يحيدوا عن كرم ونخوة وإباء أمام المعتدي، ولين جانب مع الأخ والصديق، وصلابة في وجه الجهل والفوضى، بيد لينة للتوافق والنمو.. كما لو أن ثلاثة قرون كُتبت في صفحة واحدة من خير الإنسان، وحق القيم، ويقين الوجهة. وقَلما أجد حاضرًا مشرقًا كحاضر وطني في يوم تأسيسه الخالد.. في تجدُّد المعنى، والفخر بهوية حملتها الأرض وإنسانها.. وفي كلمات قائدها، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. وفي الأمل المتمثل برؤية ولي عهدها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه حاضر الفخر بالهوية والتاريخ والقيم، معًا في يوم خالد واحد".