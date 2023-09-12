شاهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح عددًا من المشاريع على مساحة مليونَيْ متر بالقطاع الغربي

وشاهد الأمير عبدالله والحضور عرضًا مرئيًّا عن المشاريع التي تم تدشينها، وشملت مركز القيادة الرئيسي، وقيادة وكتائب لواء التدخل السريع الخاص الثاني، وقيادة لواء الأمن الخاص الثاني، وسرية هندسة القتال، وكتيبة الشرطة العسكرية الثانية والعشرين، وإدارة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية، وقاعدة الإمداد والتموين.