"ماذا لو استشهدتُ"؟!.. قصة الشهيد "المؤمن" الذي أوصى والدته بعدم البكاء

تمتلئ الكتب والروايات بقصص الأبطال الذين خلّدهم الأدب، وتعرض شاشات السينما أدوارًا تحتفظ بها الذاكرة لشخصيات أسرت عقول المشاهدين، لكن الأشد بقاء في الذاكرة، والأكثر رسوخًا في الوجدان، والأحفظ من يد النسيان، أفعال الأبطال الحقيقيين في محافل البطولة والفداء، جنودنا العظام، بواسلنا الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.