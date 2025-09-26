شركة إتقان العقارية تنهي عمليات الإفراغ لأكبر مزاد عقاري بالمملكة لصالح شركة دار الأركان وشركاءها لأرض بجدة

وأشار الأستاذ عبدالعزيز الرشيد إلى أن هذه الصفقة تأتي كدليل على مدى اهتمام المستثمرين وثقتهم الكبيرة بسوق العقارات السعودية التي تعتبر ملاذاً استراتيجياً للمستثمرين، التي ساهمت في تدفق مزيد من السيولة للسوق العقاري إضافة إلى السيولة الكبيرة المتواجدة فيه، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً في فتح السوق العقاري والاستثمار الأجنبي المباشر فيه ساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات.