شركة إتقان العقارية تنهي عمليات الإفراغ لأكبر مزاد عقاري بالمملكة لصالح شركة دار الأركان وشركاءها لأرض بجدة

أعلنت شركة إتقان العقارية إتمام كافة عمليات الإفراغ لأكبر مزاد عقاري بالمملكة لعام 2025م الذي تحقق في بيع أرض بجدة بلغت قيمتها الإجمالية 4،460،631،259 ريال (شامل) لصالح تحالف شركة دار الأركان وشركاءها حيث حقق المزاد الذي أدارته الشركة بكل إتقان الرقم القياسي في أكبر صفقة مزاد عقاري بالمملكة .
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد بما تحقق من نجاح كبير وتاريخي في بيع وإفراغ الأرض المليارية والتي تمثل لؤلؤة عقارية متميزة بعروس البحر الأحمر في قلب مركز الجذب العالمي الواقعة في بوابة الاستثمار بمدينة جدة ، حيث تبلغ مساحتها الاجمالية مليون متر مربع وتتنوع استخداماتها ما بين سكني وتجاري، حيث تمثل فرصة استثمارية مميزة وواعدة.
وجدد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية التهنئة للمشتري وهو "تحالف شركة دار الأركان وشركاءها" وتقدير ثقتهم الكبيرة بشركة إتقان العقارية المسوق للأرض متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في تنفيذ مشاريع تخدم عروس البحر الأحمر في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي سهلت للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مناطق الجذب السياحي بالمملكة.
وأشار الأستاذ عبدالعزيز الرشيد إلى أن هذه الصفقة تأتي كدليل على مدى اهتمام المستثمرين وثقتهم الكبيرة بسوق العقارات السعودية التي تعتبر ملاذاً استراتيجياً للمستثمرين، التي ساهمت في تدفق مزيد من السيولة للسوق العقاري إضافة إلى السيولة الكبيرة المتواجدة فيه، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً في فتح السوق العقاري والاستثمار الأجنبي المباشر فيه ساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات.
وفي ختام تصريحه قدم الاستاذ عبدالعزيز الرشيد الشكر لكافة المشاركين في المزاد من المنظمين والمشاركين من منسوبي الشركة وعملاء اتقان على ثقتهم التي تمثل مصدر اعتزاز وفخر للشركة ومنسوبيها، كما سأل الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وعطائها في ظل قيادتها الرشيدة التي تحرص دائماً على رفاهية الوطن والمواطن.