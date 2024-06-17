مكة.. "كفى" تتكفل بحج 24 متعافيًا من الإدمان لحمايتهم من الانتكاسة

تكفّلت جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة، بحج ٢٤ متعافيًا من الإدمان بمراكز الرعاية والتأهيل، ضمن برنامج الجمعية بالمنطقة، الذي تنظمه سنويًّا لتحصين هذه الفئة من السموم وحمايتها من الانتكاسة.
وأوضح مدير جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن المتعافين توجهوا إلى الحج لأول مرة في حياتهم برفقة معالجيهم؛ لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم على الثبات وعدم الانتكاسة، فالحج ليس مجرد شعيرة بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الإيجابية، والابتعاد عن كل ما يحمله الماضي من سلبيات.
يذكر أن برنامج الحج بجمعية "كفى" للمتعافين من الإدمان، يقام لأكثر من عقد على التوالي، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية؛ حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان، وتأهيل المتعافين.