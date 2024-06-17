مكة.. "كفى" تتكفل بحج 24 متعافيًا من الإدمان لحمايتهم من الانتكاسة

وأوضح مدير جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن المتعافين توجهوا إلى الحج لأول مرة في حياتهم برفقة معالجيهم؛ لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم على الثبات وعدم الانتكاسة، فالحج ليس مجرد شعيرة بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الإيجابية، والابتعاد عن كل ما يحمله الماضي من سلبيات.