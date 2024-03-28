"كذب المنجمون ولو صدقوا".. "المسند": ليست حديثًا والبعض يرشق ويقذف بها!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن كثيرًا من الناس يعتقدون أن مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" هي حديث نبوي، وليست كذلك؛ مشيرًا إلى أن هذه المقولة يقذف ويرشق بها بعضُ الناس مستقرئي الأحوال الجوية.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "الصحيح أن علم التنبؤات الجوية علم قائم على معطيات علمية، وبيانات رقمية، وخبرات تراكمية، تقترب إلى الحقيقة كلما كانت الفترة قصيرة".
وأضاف: "أحسب أن معرفة أحوال الطقس المستقبلية شأن غيبي للعامة؛ ولكنه في الوقت نفسه ليس غيبيًّا للمشتغلين في هذا العلم، وتوقعاتهم صوابها أكثر من خطئها؛ خاصة عندما تكون الفترة الزمنية قصيرة، ومع ذلك فهم يتوقعون نزول المطر ولا يجزمون به لعلة شرعية تعرفونها، هذا والله أعلم".