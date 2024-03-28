"كذب المنجمون ولو صدقوا".. "المسند": ليست حديثًا والبعض يرشق ويقذف بها!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن كثيرًا من الناس يعتقدون أن مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" هي حديث نبوي، وليست كذلك؛ مشيرًا إلى أن هذه المقولة يقذف ويرشق بها بعضُ الناس مستقرئي الأحوال الجوية.