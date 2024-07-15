اكتشف روعة البناء والتصميم في فيلا العرض "بسرايا الفرسان" من "دار وإعمار"

تتوجه "دار وإعمار" الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة؛ بالدعوة لكافة المهتمين زيارة فيلا العرض الخاصة بمشروع "سرايا الفرسان" بالرياض، والاطلاع على مميزات الفلل الفريدة، خلال الفترة 17 و18 و19 يوليو 2024، من الساعة 6 مساءً لغاية الساعة 11 ليلاً، وستستمر فيلا العرض في استقبال الزوار المهتمين من الصباح للمساء بدءًا من 20 يوليو.
وتتيح هذه الفعالية للجمهور فرصة الاطلاع عن كثب على تفاصيل المشروع الذي يضم 827 وحدة سكنية متنوعة مصممة وفق أربع نماذج راقية (A، B، C، E) بمساحات بناء كبيرة تصل إلى 381 متراً مربعاً، مع غرف واسعة، وتشطيبات عالية الجودة وأعمال جبس ديكورية فخمة، وواجهات زجاجية في الدور الأرضي تضفي إضاءة طبيعية على المكان وتساهم في توفير الطاقة.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، أسامة الخنيزي، قائلاً: "لمن دواعي سرورنا دعوة عملائنا وكافة المهتمين بتملك العقارات بزيارة فيلا العرض لمشروع سرايا الفرسان، مما يتيح لهم معاينة النموذج وما يحمله من تصاميم، واختيار نوع الفيلا التي تتناسب مع رغباتهم واحتياجات عائلاتهم".
ويُعدُّ مجتمع "سرايا الفرسان" واحدًا من أكبر المجتمعات السكنية التي تعمل "دار وإعمار" على تطويرها للمستفيدين، ضمن برنامج "سكني"، في كلِّ من الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.
ويتميَّز مشروع "سرايا الفرسان" بموقع إستراتيجي حيويّ في قلب "ضاحية الفرسان"، شمال شرق مدينة الرياض، داخـل النطــاق العمرانــي علــى امتــداد الطــرق الرئيسية، مثــل طريــق الثمامــة، وطريــق الجنادريــة، كما أنه مُحاط بسلسلةٍ من المرافق الخدمية والتعليمية والترفيهية والطبية، كمطار الملك خالد الدولي، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، نادي سباقات الخيل، إستاد الملك فهد الدولي، بارك أفنيو مول، والنخيل مول، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وواجهة الرياض.
وتدعو الشركة جميع المهتمين للانضمام إليها في هذه الفعالية المميزة لاستكشاف مستقبل السكن الفاخر في إحدى أرقى ضواحي الرياض.
الجدير بالذكر أن شركة دار وإعمار تحمل تاريخًا راسخًا في قطاع العقار المحلي؛ لِما تملكه من إنجازاتٍ ومشاريع متنوعةٍ في محفظتها العقارية، منذ إنشائها عام 2007 وحتى اليوم، قدَّمت خلالها وحدات إسكانية متنوعة، وفرَّت مساكن نموذجية لبَّت تطلعات الأسر السعودية. وستواصل الشركة جهودها خلال السنوات الثلاث القادمة في إثراء مشهد الإسكان المحلي من خلال تطوير العديد من المجتمعات السكنية الرائدة.
ويمكن للمهتمين بالاطلاع على تفاصيل مشاريع الشركة، زيارة الموقع الالكتروني للشركة، أو متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي @dar_waemmar.