اكتشف روعة البناء والتصميم في فيلا العرض "بسرايا الفرسان" من "دار وإعمار"

الجدير بالذكر أن شركة دار وإعمار تحمل تاريخًا راسخًا في قطاع العقار المحلي؛ لِما تملكه من إنجازاتٍ ومشاريع متنوعةٍ في محفظتها العقارية، منذ إنشائها عام 2007 وحتى اليوم، قدَّمت خلالها وحدات إسكانية متنوعة، وفرَّت مساكن نموذجية لبَّت تطلعات الأسر السعودية. وستواصل الشركة جهودها خلال السنوات الثلاث القادمة في إثراء مشهد الإسكان المحلي من خلال تطوير العديد من المجتمعات السكنية الرائدة.