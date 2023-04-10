عائلة "دهانات الجزيرة" تتشارك أسعد اللحظات في إفطار رمضان

أقامت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حفل إفطار رمضاني بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، ونائب الرئيس التنفيذي المهندس ناصر بن محمد الرميح، وفريق العمل من المدراء والموظفين، إلى جانب عدد كبير من الوكلاء والمدعوين، تشاركوا خلاله تناول وجبة الإفطار، وذلك في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، وسط حفاوة تزدان بالأجواء الروحانية للشهر الفضيل.