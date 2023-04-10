عائلة "دهانات الجزيرة" تتشارك أسعد اللحظات في إفطار رمضان

أقامت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حفل إفطار رمضاني بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، ونائب الرئيس التنفيذي المهندس ناصر بن محمد الرميح، وفريق العمل من المدراء والموظفين، إلى جانب عدد كبير من الوكلاء والمدعوين، تشاركوا خلاله تناول وجبة الإفطار، وذلك في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، وسط حفاوة تزدان بالأجواء الروحانية للشهر الفضيل.
غمرت الحفل الرمضاني لحظات من السكينة والطمأنينة، وكان فرصة لاستذكار إنجازات "دهانات الجزيرة" ومرورها بمحطات مختلفة انتقالاً إلى تسنّمها سلّم الريادة، وتطورها على مستوى الدهانات الداخلية والخارجية، وتقديمها الحلول الإنشائية المتنوعة، وصولاً إلى ابتكار منتجات جديدة بجودة عالية لمنزل الأحلام، وطموحاتها في رفع مستوى جودة الحياة، وتوسيعها سبل التعاون والشراكة مع قطاعات محلية وعالمية.
برزت خلال الحفل الرمضاني مشاعر الامتنان والعرفان، باستحضار الأهداف والطموحات الكبيرة التي تصبو إليها الشركة والتي لم يكن من السهل تحقيقها والوصول إليها، دون وجود فريق يعمل على قلبٍ واحد، بآمال واعدة وموارد أصيلة.
أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.