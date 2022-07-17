"ماجد الفطيم" تفتتح أحدث فروع كارفور في المملكة

وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد، قدمت كارفور مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات. وأتيحت الفرصة أمام أعضاء برنامج الولاء "ماي كلوب" لاستبدال نقاطهم في الفرع الجديد، والاستفادة من خصومات إضافية على بعض العلامات التجارية والمنتجات المدرجة في البرنامج، والحصول على قسائم إلكترونية مخصصة مع خصومات مميزة، إلى جانب عروض كارفور الأسبوعية. هذا بالإضافة إلى توفر خدمة التوصيل المجاني خلال 60 دقيقة للطلبات عبر الإنترنت من الفرع الجديد.