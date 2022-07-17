"ماجد الفطيم" تفتتح أحدث فروع كارفور في المملكة

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن افتتاح فرعها الجديد في الدمام حي النور، بتاريخ 1 يوليو 2022.
حضر حفل الافتتاح الرسمي مجموعةٌ من كبار الشخصيات ورواد الأعمال وكبار الإداريين في "ماجد الفطيم"، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.
وقال محمد العساف، مدير "كارفور السعودية" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "سعداء بافتتاح فرع كارفور الجديد في مدينة الدمام، الذي يشكّل خطوة هامة في مسيرة التوسع والانتشار في كافة أرجاء المملكة، كما يأتي في إطار جهود الشركة للارتقاء وتعزيز قطاع التجزئة والمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي".
ويساهم هذا الافتتاح الجديد في توفير فرص عمل إضافية للشباب السعودي في الفرع الجديد؛ الأمر الذي من شأنه تفعيل محاور التحول الوطني في ظل رؤية السعودية 2030".
وأضاف العساف: "يوفر فرع كارفور الجديد، خيارات مميزة، لتحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائنا من خلال كل تجربة تسوق، وتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء".
ويتميز فرع كارفور الجديد، بقربه من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بما يضمن توفير متطلباتهم اليومية من الأغذية المحلية الطازجة كالخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والألبان والمخبوزات المتاحة في الفرن العربي، بالإضافة إلى المنتجات الصحية والعضوية الخالية من الجلوتين ومن السكر، والمأكولات والأطباق الخاصة بمختلف الجنسيات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات التجميل والرياضة وألعاب الأطفال، ومنتجات كارفور الخاصة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.
وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد، قدمت كارفور مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات. وأتيحت الفرصة أمام أعضاء برنامج الولاء "ماي كلوب" لاستبدال نقاطهم في الفرع الجديد، والاستفادة من خصومات إضافية على بعض العلامات التجارية والمنتجات المدرجة في البرنامج، والحصول على قسائم إلكترونية مخصصة مع خصومات مميزة، إلى جانب عروض كارفور الأسبوعية. هذا بالإضافة إلى توفر خدمة التوصيل المجاني خلال 60 دقيقة للطلبات عبر الإنترنت من الفرع الجديد.