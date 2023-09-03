بـ 12.5 مليار ريال.. صندوق الاستثمارات العامة وسابك والراجحي للاستثمار يعلنون عن شركة رائدة في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة

وبدوره، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن قطاع الحديد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، باعتباره ممكناً رئيساً للنمو فضلاً عن تنويع مصادر الدخل، مثمنًا في الوقت ذاته تلك الصفقات التي ستجمع بين قدرات وخبرات الصندوق المالية، مع الخبرات التقنية والتجارية في شركتي «حديد الراجحي» و«حديد»، مما يدعم تطوير منظومة ريادية وطنية في القطاع ويتواءم مع دور الصندوق في توفير الشركات المعززة لتمكين القطاع الخاص.