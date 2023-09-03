بـ 12.5 مليار ريال.. صندوق الاستثمارات العامة وسابك والراجحي للاستثمار يعلنون عن شركة رائدة في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة

وسط جهود كبيرة لصندوق الاستثمارات العامة في تنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد ضمن رؤية المملكة 2030 أعلن صندوق الاستثمارات، عن استحواذه على أكبر شركة لصناعة الحديد في المملكة، "حديد"، التي استحوذت بدورها على شركة "حديد الراجحي"، وذلك مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة "حديد" حيث يصل إنتاج الشركتين معاً إلى أكثر من 8 ملايين طن سنوياً.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، توقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، المملوكة لها بالكامل، إلى صندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال.
صندوق الاستثمارات العامة أشار إلى توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وبحسب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة "حديد" على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي) بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة حديد.
ولإتمام الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة. وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة حديد وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.
وستجمع الصفقات مرافق شركتي "حديد" و"حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
من جانبه، قال يزيد محمد الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار: "يعد إعلان اليوم إنجازاً هاماً لـشركتي «الراجحي للاستثمار» و«حديد الراجحي» فمن خلال الجمع بين قدرة وخبرة حديد الراجحي، والقدرات المالية والاستراتيجية الموثوقة لشركة الراجحي للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة، فإن «حديد»، ستكون قادرة على تسريع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا».
وأضاف يزيد الراجي أن الصفقات تتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً استراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.
وبدوره، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن قطاع الحديد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، باعتباره ممكناً رئيساً للنمو فضلاً عن تنويع مصادر الدخل، مثمنًا في الوقت ذاته تلك الصفقات التي ستجمع بين قدرات وخبرات الصندوق المالية، مع الخبرات التقنية والتجارية في شركتي «حديد الراجحي» و«حديد»، مما يدعم تطوير منظومة ريادية وطنية في القطاع ويتواءم مع دور الصندوق في توفير الشركات المعززة لتمكين القطاع الخاص.
فيما أشاد عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) بدور شركة «حديد» التي كان لها إسهام في تطوير قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني والمدني في المملكة فضلاً عن نجاحها طيلة أعوام متواصلة.
وتابع: ندرك إمكانات الشركة الكبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان إتمام الصفقة المناسبة هاماً لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها. وهذه الصفقة تمكن (سابك) من التركيز على استراتيجيتها لتصبح شركة عالمية رائدة في الكيماويات.