لهذه الأسباب.. اتخذت المملكة إجراءات مناخية طموحة ذات مبادرات نوعية

وطوعًا، تتجه المملكة إلى تعزيز آليات الحفاظ على البيئة، من خلال مبادرات نوعية تطلقها تباعًا من أجل إيجاد بيئة صحية وملائمة للعيش والعمل النموذجي فيها، مثل مبادرة "الرياض الخضراء"، و"السعودية الخضراء"، بهدف زراعة ملايين الأشجار في مناطق المملكة، ويتجاوز اهتمام المملكة حاجز حدود الوطن إلى خارجه، بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تعمّ فائدتها على دول الشرق الأوسط مجتمعة، وهي مبادرة نالت الكثير من الاستحسان من دول العالم الأول التي رأت أن المملكة تقوم بدور فعال في هذا الملف. وتهدف مبادرة السعودية الخضراء وحدها إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030م.