الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تقدم خدماتها النوعية لذوي الإعاقة

كما تمت تهيئة الأبواب بمنحدرات للعربات ومزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل، وهي (68- 74- 79- 84- 89- 90- 93- 94)، كذلك عدة جسور وهي (جسر أجياد، والشبيكة، والمروة، والأرقم)، وتوفير النقل الترددي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عبر الساحات الشرقية للمسجد الحرام عبر عربات ترددية يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام، ومن خلال تطبيق "تنقل" يمكن حجز عربة كهربائية، ويستطيع القاصد الوصول إليها عبر نقاط عدة وهي (مدخل جسر المروة باب 25، مدخل سلم الأرقم باب 16، مدخل جسر أجياد باب 5، مدخل جسر الشبيكة باب 66، مدخل سلم أجياد الكهربائي باب 5).