شركة ريمات الرياض للتنمية تعلن عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية لوسائل إعلانية جديدة في مدينة الرياض

وتابع "أبوداود" أن طرح هذه الفرص سيكون على مراحل تبدأ من اليوم من خلال إطلاق 3 فرص جديدة، اثنتان منها فرص لواجهات المباني على المحاور المميزة بمدينة الرياض والتي تشمل طريق الملك فهد، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وطريق الدائري الشمالي، بالإضافة إلى الفرصة الثالثة والخاصة بالإعلانات على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، على أن يتم خلال الفترة القادمة من العام 2023م بمشيئة الله طرح المرحلة الثانية والتي تشمل حزمة من الفرص الإضافية لنفس النوع من الوسائل بالإضافة إلى الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتي تهدف من خلالها الشركة لاستحداث فرص استثمارية مميزة وفق نماذج عمل مبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للمدينة، وتواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع.