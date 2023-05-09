محليات

"البديوي" يدين التصعيدَ الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

دعا المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الاعتداءات
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
واس
واس

أدان الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، التصعيدَ الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وعبّر عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تعدّ انتهاكًا صارخًا تقوم به سلطات الاحتلال، داعيًا المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته العدوانية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية.

وجدّد البديويُّ تأكيدَه على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضيةَ العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

الاحتلال الإسرائيلي
قطاع غزة
نابلس
جاسم محمد البديوي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org