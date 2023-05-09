"البديوي" يدين التصعيدَ الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

وعبّر عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تعدّ انتهاكًا صارخًا تقوم به سلطات الاحتلال، داعيًا المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته العدوانية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية.