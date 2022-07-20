جائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية تغلق باب الترشيحات في دورتها الأولى

وأوضح المجمع أن إحصائيات الزائرين للموقع الشبكي للجائزة بلغت ما يقارب 91790 زائرًا، وعدد المترشحين للجائزة من الأفراد 201، ومن المؤسسات 192 في الفروع الأربعة، مبيناً أن الجائزة تستهدف رفع مكانة اللغة العربيّة، وتقدير جهود العاملين في خدمتها، وتشجيعهم على النهوض بها، إضافة إلى تعزيز الانتماء إلى الهوية العربية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها، وتطوير طرق استخدامها، وكذلك تكريم المتميزين والاحتفاء بمنجزاتهم العلمية في مجالات اللغة العربية على المستويين المحلي والعالمي.