مؤتمر بـ"جامعة خالد" يوصي بدمج المحاكاة والتقنيات بمناهج التمريض

وتضمن اليومُ الثاني من المؤتمر برنامجًا مكثَّفًا من الجلسات العلمية وورش العمل التفاعلية التي استهدفت تعزيز قدرات المشاركين؛ حيث بدأت الفعاليات بجلسة رئيسة قدمتها الدكتورة ابتسام أبو حشيش، أستاذ مشارك في إدارة التمريض بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، حول "التحول الرقمي في التمريض والابتكارات في المحاكاة"، تناولت فيها أهمية التحول الرقمي في دعم ممارسات التمريض وتطوير رعاية المرضى.