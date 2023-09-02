حتى لا تكون التقنية "نقمة".. لا تُعْطِ أرقامك السرية لأحد وأَدِرْ عملياتك بنفسك

وأضاف بأنه إذا كان الشخص مدركًا وعاقلاً، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا، ومرتبطًا برضا تام بإعطاء اليوزرات الشخصية والأرقام السرية ورموز التشفير أو التحقق أو التوثيق على الأرقام الموثقة في مركز المعلومات الوطني "نظام أبشر"، المقيد فيه جميع البيانات الشخصية، والسماح للغير بالدخول وإنجاز المعاملات وإصدار السجلات التجارية، أو نقل العمالة أو تجديد الإقامات أو إصدار الخروج والعودة للعمالة، أو إصدار التراخيص، أو التحويلات المصرفية، أو إصدار الشيكات والسندات، أو الكفالات أو الوكالات.. ففي تلك الحالات سيكون مسؤولاً مسؤولية تامة عن جميع تصرفاته، ويتحمل التبعات النظامية والقانونية في حال الوقوع في المحظور، ومخالفة الأنظمة والتعليمات؛ فالتساهل يورد الندامة، وكثير من الأقارب تسببوا في إغراق أقاربهم بالمخالفات المرورية على سبيل المثال، وشراء السيارات، وتراكم الغرامات لدى كثير من الجهات دون ذنب مباشر لهم سوى التساهل في إعطاء اليوزرات والأرقام السرية.