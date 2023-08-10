"هاوي" تطلق الحملة الوطنية للتوعية بالهوايات بشعار "عندك هواية.. عندك سالفة"

يُذكر أن بوابة "هاوي" التي تم تأسيسها من قبل 12 جهة حكومية، تعمل على تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال إنشاء أندية للهواة، وتسجيل العضويات، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظّم القطاع، إضافة إلى حجز المساحات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية.