العنقري يشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول العشرين في إندونيسيا

ومن المزمع أن يتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات خلال الاجتماع؛ من أهمها التعاون وتبادل المعرفة، والعمل على أفضل الممارسات الرقابية؛ للإسهام في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة بين الأجهزة في الدول العشرين، والتأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة دول العشرين.