70 عارضًا و35 دولة.. "أمير الباحة" يفتتح مهرجان العسل الدولي الرابع عشر

ولدى وصول أمير الباحة، قام بقص الشريط لمعرض مهرجان العسل؛ إيذانًا بافتتاحه، ثم تَجَوّل به وشاهد معروضاته، مستمعًا إلى شرح من رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان البروفيسور أحمد الخازم، الذي أوضح أن المهرجان يأتي بمشاركة حوالى 70 عارضًا، يمثلون عارضي العسل الذي يعرضون مختلف أنواع العسل، مثل السدر والسمرة والطلح والمجرى والصيف، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والهيئات والشركات التي تضم وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ‏حيث تشارك ببرنامج "ريف" ‏عن المنتجات العضوية وإدارة المناحل وإنتاج العسل، والمركز الوطني ‏لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وهيئة الغذاء والدواء، ‏ومنظمة الأغذية للأمم المتحدة، وشركة أرامكو السعودية، والبريد السعودي، وجمعية النحالين التعاونية، بالإضافة لأركان الأسر المنتجة والداعمين والرعاة.