مجموعة فقيه.. خدمات صحيّة مُتكاملة لأكثر من مليوني مريض ومن أجل مستقبلٍ أفضل

لم تكتف مجموعة فقيه بتقديم رعاية طبيّة يصل إليها المريض، بل آثرت أن تبدأ تجربة جديدة في الرعاية الصحيّة؛ تمثّلت في إيجاد قسم متخصص في تقديم الرعاية الطبيّة المنزلية عام 2012، ليحدث تحوّل كبير في 2023 في القسم ويصبح شركة متخصصة في تقديم الرعاية الطبيّة المنزلية. وخلال سنة من الآن سيصل مجموع الفروع التي تُقدّم الخدمات الطبيّة المنزلية لعشرة أفرع. وتوفّر خدمة الرعاية الطبيّة المنزلية أشعّة متنقلة متكاملة، وعلاج أسنان وغسيل كلوي مُتنقلّين، فعوضًا عن تكبّد المريض لعناء الوصول إلى المستشفى أو المركز الصحّي وفّرت له مجموعة فقيه مركزًا صحيًّا مُتنقلًا يُلبي احتياجاته، وتسعى المجموعة في خططها لتقديم خدمات أول وحدة علاج للجروح متنقلة في المملكة. كما تمتلك المجموعة أكبر اسطول في القطاع الخاصّ يضمّ أكثر من ثمانين سيارة إسعاف، ويُقدّم خدماته في أكثر من خمس مسارات حول المملكة، ليعمل بالتكامل مع الهلال الأحمر السعودي. وإيمانًا من المجموعة بأن تجربة العميل مرتبطة برضا الموظفين فقد حققت أعلى نسبة لرضا الموظفين في الشرق الأوسط والتي تجاوزت 4 من 5.