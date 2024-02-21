"تنمية القطاع غير الربحي" يوافق على تأسيس جمعية رعاية البيئة الخضراء في وادي الدواسر والسليل

صدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تسجيل جمعية "رعاية البيئة الخضراء" بمنطقة الرياض، ومقرها الرئيس في محافظة السليل.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وليد بن عايض المشعوف، ونائبه سعد بن مبارك آل قرنين: الجمعية تهدف إلى نشر الوعي والقيم الأخلاقية المتعلقة بالاستدامة البيئية والثقافية بين أفراد المجتمع للاهتمام بالأشجار وزراعتها والمحافظة على الغطاء النباتي والإسهام في إعادة زراعة ما انقرض منها مع اتساع النطاق الجغرافي ببعض المناطق المستهدفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالبيئة الخضراء.
وأكد أعضاء الجمعية أنهم سيعملون جاهدين لتحقيق أهدافها بالتعاون مع القطاعات المختلفة ودعم العمل التطوعي فيما يخص حماية البيئة، ورفع الوعي حول أهمية التشجير وزيادة المسطحات الخضراء وتوسيع رقعتها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى حفظ الموارد الطبيعية والسعي لتنميتها، ومكافحة التصحر.
وأشاروا إلى أن الجهود ستتضمن كذلك الإسهام في زيادة المساحات الخضراء، بالمشاركة في المبادرة الوطنية الطموحة "مبادرة السعودية الخضراء" التي تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة.