"تنمية القطاع غير الربحي" يوافق على تأسيس جمعية رعاية البيئة الخضراء في وادي الدواسر والسليل

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وليد بن عايض المشعوف، ونائبه سعد بن مبارك آل قرنين: الجمعية تهدف إلى نشر الوعي والقيم الأخلاقية المتعلقة بالاستدامة البيئية والثقافية بين أفراد المجتمع للاهتمام بالأشجار وزراعتها والمحافظة على الغطاء النباتي والإسهام في إعادة زراعة ما انقرض منها مع اتساع النطاق الجغرافي ببعض المناطق المستهدفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالبيئة الخضراء.