غدا.. "البلدية والإسكان" تطلق مشروع بهجة.. لتحسين جودة الحياة من خلال الحدائق والتدخلات الحضرية

تُطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال أمانات المناطق، غداً، مشروع بهجة، الذي يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.