"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير وجازان وتبوك ونجران والباحة.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعبيلة وبقيق وحرض والعديد وخريص والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على ثول وجدة ورابع حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الِأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة والخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1900 من مساء الأربعاء.