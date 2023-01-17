"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الِأربعاء.