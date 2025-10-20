مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يزيل ورماً وزنه 3 كجم من رقبة مراجع

وضع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية، حداً لمعاناة مراجع عمره "31" سنة، مع ورم ضخم وزنه نحو "3" كجم بالرقبة، حيث تمكن فريق طبي قاده د. صالح الغامدي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والعنق بالروبوت الجراحي، من إجراء عملية جراحية ناجحة، لاستئصال الورم بشكل كامل دون أي مضاعفات، وأنهى أوجاع الشاب.
وقال د. الغامدي الحاصل على البورد الأمريكي، أن المراجع قدم إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض حادة، تمثلت صعوبة بالغة في التنفس والبلع والكلام. حيث خضع لفحوصات دقيقة أبرزها بالمناظير للكشف عما إذا كان هناك شلل وضيق بمجرى التنفس، والأشعة المقطعية Ct-scan لتبيان حالة الأعضاء والأنسجة، إضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي MRI لتقييم الورم بدقة. وكشفت النتائج عن وجود الورم الذي كان ضاغطاً بشدة على الأوردة والشرايين الرئيسية في الرقبة والحنجرة والقصبة الهوائية والمريء، وأعصاب الحبال الصوتية.
وأضاف د. الغامدي أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية معقدة، تم فيها أولاً معالجة ضيق المجرى التنفسي بوضع أنبوب داخل القصبة الهوائية بواسطة المنظار الضوئي المرن، لتأمين الأكسجين وحماية المجاري التنفسية للمراجع، ومن ثم تمت إزالة الورم بالكامل، مع المحافظة على سلامة أعصاب الحنجرة والأوردة والشرايين الملتصقة بالورم، وقد تكللت العملية التي استمرت زهاء الساعتين ولله الحمد بالنجاح، وتم تحويل المراجع إلى غرفة التنويم مباشرة، وتحسنت حالته الصحية باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة التي حظي بها، إلى أن غادر المستشفى بعد "48" ساعة وهو بحالة جيدة، حيث تخلص من الأعراض التي قادته إلى المستشفى.
ووصف د. الغامدي العملية بأنها كانت معقدة ودقيقة بالنظر إلى ضخامة حجم الورم، وتمدده إلى مواضع ذات حساسية عالية، إذ أنه كان ضاغطاً على الأوردة والشرايين الرئيسية للرقبة، واستئصال الورم دون إلحاق الضرر بهذه الأوردة والشرايين يحتاج إلى فريق طبي متمرس ومتميز، وإلى مستشفي متخصص لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة.