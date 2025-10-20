مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يزيل ورماً وزنه 3 كجم من رقبة مراجع

وأضاف د. الغامدي أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية معقدة، تم فيها أولاً معالجة ضيق المجرى التنفسي بوضع أنبوب داخل القصبة الهوائية بواسطة المنظار الضوئي المرن، لتأمين الأكسجين وحماية المجاري التنفسية للمراجع، ومن ثم تمت إزالة الورم بالكامل، مع المحافظة على سلامة أعصاب الحنجرة والأوردة والشرايين الملتصقة بالورم، وقد تكللت العملية التي استمرت زهاء الساعتين ولله الحمد بالنجاح، وتم تحويل المراجع إلى غرفة التنويم مباشرة، وتحسنت حالته الصحية باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة التي حظي بها، إلى أن غادر المستشفى بعد "48" ساعة وهو بحالة جيدة، حيث تخلص من الأعراض التي قادته إلى المستشفى.