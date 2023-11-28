ما الفائدة من استضافة السعودية لمعرض إكسبو؟ هنا الإجابة

"معرض إكسبو" هو الحدث العالمي الضخم، الذي يمتد عمره لأكثر من قرن ونصف القرن تنقل بين العديد من الدول، وبدأت تأثيراته على العالم تتحقق منذ عقود، ولكن هناك من يتساءل عن الفائدة المرجوة من استضافة السعودية لهذا المعرض الضخم، ومن أهم ما يمكن الإجابة به هو العائد من هذه الاستضافة بعدما أعلنت أرقام الزوار المتوقعة والتي تبلغ 40 مليون زائر ومليار زيارة افتراضية للمعرض.