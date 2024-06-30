"تدريب الجوف" يعلن مواعيد القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

ويفتح القبول في برامج الكلية التقنية للبنين بالجوف بتخصصات التقنية الكهربائية والتقنية الإدارية والمالية والتقنية الميكانيكية وتقنية الاتصالات، وفي الكلية التقنية للبنين بالقريات بتخصصات التقنية الميكانيكية والتقنية الإدارية والمالية وقسم الحاسب وتقنية المعلومات، والكلية التقنية في طبرجل بتخصصات التقنية الكهربائية والتقنية الإدارية والمالية وقسم الحاسب وتقنية المعلومات والتقنية الميكانيكية، وفي الكلية التقنية للبنين بدومة الجندل بتخصصات التقنية الكهربائية والتقنية الإلكترونية.