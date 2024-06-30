"تدريب الجوف" يعلن مواعيد القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

افتتحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، أمس الأحد باب القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية للبنين والبنات، والذي يستمر لمدة أربعة أيام عبر بوابة (قبولي).
وتشمل فترة القبول التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية "صباحي".
ويفتح القبول في برامج الكلية التقنية للبنين بالجوف بتخصصات التقنية الكهربائية والتقنية الإدارية والمالية والتقنية الميكانيكية وتقنية الاتصالات، وفي الكلية التقنية للبنين بالقريات بتخصصات التقنية الميكانيكية والتقنية الإدارية والمالية وقسم الحاسب وتقنية المعلومات، والكلية التقنية في طبرجل بتخصصات التقنية الكهربائية والتقنية الإدارية والمالية وقسم الحاسب وتقنية المعلومات والتقنية الميكانيكية، وفي الكلية التقنية للبنين بدومة الجندل بتخصصات التقنية الكهربائية والتقنية الإلكترونية.
وفي جانب كليات البنات، يشمل القبول الكلية التقنية للبنات بالجوف بتخصصات تقنية التزيين والتجميل والتقنية الإدارية والمالية وقسم الحاسب وتقنية المعلومات، وفي الكلية التقنية للبنات بتخصص التقنية الإدارية والمالية.
ويشمل القبول بالمعاهد الصناعية الثانوية: برامج المعهد الصناعي الثانوي بالجوف، والمعهد الصناعي الثانوي بالقريات بتخصصات الدبلومات التدريبية والبرامج التدريبية للفصل الدراسي الواحد.