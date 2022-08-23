شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" تعلن نمو إيراداتها بنسبة 87% وانخفاض الخسائر 86%

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) عن نتائجها المالية للربع الأول 2022- 2023 والمنتهي بنهاية 30- 6- 2022م (ثلاثة أشهر)، والتي أظهرت أداءً إيجابيًّا واستمرارًا في تحسن الأداء المالي للشركة.
وكشفت النتائج المالية الربعية للشركة عن تسجيل إيرادات بلغت 140 مليون ريال، تمثل نموًّا بنسبة 87% مقارنة بالربع المماثل بالعام المالي السابق، كما كشفت النتائج المالية عن تحسن صافي الخسائر بنسبة 86%، مقارنة بالربع المماثل للعام المالي السابق.
ويعود التحسن المالي إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى نمو مبيعات قطاع الأفراد؛ نتيجة لمجهودات الشركة العديدة واستفادة الشركة من مبادرة فتح النطاق العريض من قِبَل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع الاستمرار في ترشيد التكاليف للوصول للربحية، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول بالشركة.
وعلّق رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، بأن النتائج تؤكد استمرار تحسن أداء الشركة المالي والتشغيلي.
وأضاف "باعيسى" أن الشركة ملتزمة بمواصلة تحسين أدائها وكفاءتها التشغيلية، وزيادة مبيعاتها، وتفعيل استراتيجية التحول الرقمي للشركة.
بدوره أوضح يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة حققت نتائج إيجابية، وتخطت تحديات كثيرة تشغيلية ومالية ومستمرة في الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية؛ لتحسين خدمة وتجربة العملاء، بالإضافة إلى إطلاق منتجات وخدمات جديدة لعملائها مثل الحوسبة السحابية، وفايبر أعمال، وخدمة آل SD-WAN، وخدمات إنترنت الأشياء.
وعبّر الرئيس التنفيذي عن شكره وامتنانه لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات، على ما يولونه من اهتمام ودعم لشركات الاتصالات، ودورهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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