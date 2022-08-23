شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" تعلن نمو إيراداتها بنسبة 87% وانخفاض الخسائر 86%

ويعود التحسن المالي إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى نمو مبيعات قطاع الأفراد؛ نتيجة لمجهودات الشركة العديدة واستفادة الشركة من مبادرة فتح النطاق العريض من قِبَل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع الاستمرار في ترشيد التكاليف للوصول للربحية، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول بالشركة.