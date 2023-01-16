"إتقان العقارية" تختتم عام 2022 بانطلاقة قوية نحو استثمارات واعدة وبناء شراكات وخدمات نوعية لعملائها

وأوضحت الشركة في تقرير أعمال نهاية العام، أنها تبنّت سياسة تسويقية قائمة على استهداف المشاريع العقارية الضخمة "Mega Projects"، وأكدت أن ما يدفعها إلى استهداف هذا النوع من المشاريع هو النمو المتسارع في القطاع العقاري الذي شهدته المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، مدعومًا بوتيرة الإصلاحات الحكومية التي تستهدفها مشاريع الرؤية الطموحة 2030 التي يقود زمامها سمو ولي العهد -حفظه الله- والتي كانت سببًا في إطلاق المشاريع العقارية كمثل مشروع الروشن، وغيره من المشروعات التي جعلت من السوق العقارية ميدانًا لقيادة الاقتصاد بوتيرة متسارعة.