"إتقان العقارية" تختتم عام 2022 بانطلاقة قوية نحو استثمارات واعدة وبناء شراكات وخدمات نوعية لعملائها

اختتمت "إتقان العقارية" نشاطها في العام 2022 بتنفيذ مجموعة من المشاريع والإنجازات، وإطلاق فرص استثمارية جديدة، أهمها تدشين مقر شركة الدال للخدمات العقارية، وهي شركة متخصصة في صناعة الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة للسوق العقارية، بتحالف بين شركتي علم الرائدة في توفير الحلول الرقمية وشركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري.
وحصلت منصة الدال للمزادات على اعتماد من مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بصفتها ثالث منصة على مستوى المملكة لإقامة المزادات الإلكترونية العقارية المسندة إلى المركز، متيحًا بذلك لمزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المركز البدء بالتعاقد مع المنصة (aldal.sa) لإقامة المزادات.
وبحسب تقرير خاص بأعمال الشركة، فقد نجحت "إتقان العقارية" في تنظيم وتسويق مجموعة من المزادات لمشاريع عقارية ضخمة مثل مشروع مخطط "جوهرة أبحر"، والذي يعد من أضخم المزادات التي أقيمت في مدينة جدة، ومشروع "درب الحرمين" الذي تزيد مساحته على مليون متر مربع ومشروع "مستودعات طيبة" و"جواهر المدينة" و"أرواد البحر" و"أفانين طيبة" و"أرض جرول" ومزاد "جواني".
كما نجحت الشركة في تسويق وتنظيم مجموعة من المزادات الإلكترونية مثل مزاد "سحائب الجنوب" و"قطوف نجد" و"درر الشرقية" و"ربوع مكة"، وراكمت الشركة نجاحاتها هذا العام، لتصبح من أنجح شركات التسويق العقاري في السوق المحلي وتستثمر ذلك في توسيع نوعية الخدمات التي تقدمها في قطاع الاستثمار العقاري، ويشمل ذلك التطوير العقاري وإدارة الأملاك والأصول العقارية وتطويرها.
وأوضحت الشركة في تقرير أعمال نهاية العام، أنها تبنّت سياسة تسويقية قائمة على استهداف المشاريع العقارية الضخمة "Mega Projects"، وأكدت أن ما يدفعها إلى استهداف هذا النوع من المشاريع هو النمو المتسارع في القطاع العقاري الذي شهدته المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، مدعومًا بوتيرة الإصلاحات الحكومية التي تستهدفها مشاريع الرؤية الطموحة 2030 التي يقود زمامها سمو ولي العهد -حفظه الله- والتي كانت سببًا في إطلاق المشاريع العقارية كمثل مشروع الروشن، وغيره من المشروعات التي جعلت من السوق العقارية ميدانًا لقيادة الاقتصاد بوتيرة متسارعة.
وسعيًا من الشركة لمواكبة هذه النجاحات فقد استهدفت توسيع انتشار مكاتبها خلال العام المنصرم؛ لتوسيع نفوذها بالسوق السعودي الواعد؛ حيث شملت المكاتب أغلب مناطق المملكة، كما نوّعت تسويقها للعقارات في عدد من المدن مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة وأبها وخميس مشيط وجازان والدمام والخبر وحفر الباطن والهفوف وغيرها.
وقامت الشركة بتقديم امتيازات جديدة لعملائها في قطاع التسويق العقاري من خلال استثمار التقنية وأدوات الإعلام لتوفير خدمة البث المباشر للمزادات عبر قنواتها الرسمية وتوفير استديو خاص مع طواقم فنية ذات خبرات عالية، للترويج للمزادات العقارية الخاصة بالشركة، إلى جانب تحقيق مشاهدات مليونية لمنشوراتها التي تم الإعلان عنها بمنصات التواصل الاجتماعي للمزادات التي تم بيعها بالسوق السعودي عبر منصاتها الرقمية والصحف التي السعودية التي أبرمت الشركة معها اتفاقيات لنشر وتغطية المزادات بمختلف مناطق المملكة؛ إيمانًا من الشركة بأهمية الإعلام ورسالته في نشر الوعي بمكانة الاقتصاد السعودي ودور السوق العقارية في خلق استثمارات واعدة يستفيد منها المواطن السعودي قبل المستثمر.
ودعمت "إتقان العقارية" حضورها في قطاع الاستثمار العقاري بالمشاركة في عدد من المعارض السنوية، مثل رعايتها الذهبية لمعرض "مشروعات مُدن مُتميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022"، الذي أقامته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ونجحت الشركة في تسويق منتجاتها وخدماتها في السوق العقاري من خلال افتتاح جناح يضم مشروعاتها ومنتجاتها العقارية في معرض "ريستاتكس جدة العقاري" برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمشاركة بصفتها راعيًا بلاتينيًا للمعرض، وتضمّن تقرير الشركة رعايتها الذهبية لمنتدى مستقبل العقار الذي شارك فيه مجموعة واسعة من مكونات القطاع الحكومي والخاص من ذوي العلاقة بالاستثمار العقاري.
وتسهم الشركة في مثل هذه المعارض؛ لإيمانها بأهمية هذه المناسبات في إبراز النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال القطاع العقاري والإسكان، كما أبرمت "إتقان العقارية" خلال العام المنصرم مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع قطاعات استثمارية وحكومية لتعزيز حضورها، فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية؛ لتهيئة الشركة للطرح وتحويلها لشركة مساهمة مغلقة، في خطوة تطويرية تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى الارتقاء بخدمة المواطنين والمستثمرين بالسوق العقاري.
وأبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع بنك البلاد كأحد شركاء النجاح في قطاع التطوير العقاري؛ بهدف دعم التمويل العقاري ومبادرات الشركة والأفكار والخطط الحالية والمستقبلية لقطاع التسويق العقاري ودعم الاستثمار العقاري الذي تقدمه الشركة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وحرصت الشركة مع نهاية العام المنصرم 2022 على الكشف عن مجموعة من الخدمات والمنتجات العقارية التي سوف تستهدفها في العام الجديد من بينها منصة الدال للبيع المباشر وإدارة الأملاك والتطوير العقاري، بالإضافة إلى حزمة من المنتجات العقارية الفريدة التي تستعد الشركة لطرحها في السوق للبيع المباشر أو من خلال المزادات التي تقيمها، مؤملةً تقديم كل ما هو جديد لعملائها التي تعتز بهم وتسعى دائمًا لكسب رضاهم في إطار رسالتها.