وزير الداخلية يرعى حفل تخريج "أمنية الملك فهد" وينوه بحصولها على الاعتماد المؤسسي

وبيّن أن الكلية مستمرة في تحقيق مستهدفات خطتها الاستراتيجية ورؤيتها بالريادة في التأهيل والتدريب الأمني والعسكري، مشيرًا إلى أبرز منجزات الكلية خلال العام الدراسي، ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم برنامجي ماجستير في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.