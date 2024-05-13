أكبر حديقة حضرية في العالم.. الأعمال الإنشائية في "حديقة الملك سلمان" تتقدَّم وفقًا للجدول الزمني

تتقدَّم أعمال إنشاء حديقة الملك سلمان، التي ستصبح أكبر حديقة حضرية في العالم عند اكتمالها، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
ووفقًا لتقرير مجلة "ميد" المتخصصة في شؤون البناء والاقتصاد، تم تحقيق تقدُّم مهم في أعمال البناء في الموقع، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل في المجمع الملكي للفنون بنسبة 48%.
وأشار التقرير إلى أن الأعمال أيضًا تتقدم فيما يتعلق بالأنفاق والجسور ومشتل الإنتاج وشلال الوادي، وتركيب التربة في حديقة الفنون؛ إذ تم حفر أكثر من 13 مليون متر مكعب من التربة حتى الآن.
ويتم تنفيذ المشروع عبر ست حزم، وتم منح الحزمة الأولى، ويجري التخطيط للحزمة الثانية، وسيتم إعلان الحزم المتبقية في وقت لاحق.
وتُقام حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز 16 كيلومترًا مربعًا؛ لتصبح أكبر حدائق المدن في العالم، وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة النوعية لسكان المدينة وزائريها؛ إذ تضم مناطق خضراء ممتدة، وأكثر من مليون شجرة، وساحات مفتوحة، تزيد مساحتها على 11.6 كيلومتر مربع، إضافة إلى المجمع الملكي للفنون، والمسرح الوطني، ومسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلومتر، ومنطقة "الوادي" التي تتوسط الحديقة، ومجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية.
وستسهم الحديقة بدور كبير في زيادة الغطاء النباتي في المنطقة، ورفع معدل نصيب الفرد من المساحات الخضراء؛ ما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة البيئة والمناخ.
وتشمل الحديقة مناطق خضراء وساحات مفتوحة، تزيد مساحتها على 9.3 مليون متر مربع، تشمل حديقة بالطراز الإسلامي، وحدائق عمودية، وحديقة المتاهة الزراعية، ومحمية الطيور والفراشات، وحدائق متنوعة، تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، ومسارًا دائريًّا للمشاة بطول 7.2 كم، ومنطقة الوادي على مساحة 800 ألف متر مربع وعناصر مائية متنوعة على مساحة 300 ألف متر مربع.