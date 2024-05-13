أكبر حديقة حضرية في العالم.. الأعمال الإنشائية في "حديقة الملك سلمان" تتقدَّم وفقًا للجدول الزمني

وتُقام حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز 16 كيلومترًا مربعًا؛ لتصبح أكبر حدائق المدن في العالم، وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة النوعية لسكان المدينة وزائريها؛ إذ تضم مناطق خضراء ممتدة، وأكثر من مليون شجرة، وساحات مفتوحة، تزيد مساحتها على 11.6 كيلومتر مربع، إضافة إلى المجمع الملكي للفنون، والمسرح الوطني، ومسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلومتر، ومنطقة "الوادي" التي تتوسط الحديقة، ومجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية.