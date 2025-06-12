مغادرة أولى دفعات ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المدينة

بدأت اليوم أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عائدين إلى بلدانهم بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وزاروا المسجد النبوي الشريف، وتشرفوا بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في رحلة إيمانية متكاملة.