مغادرة أولى دفعات ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المدينة

بدأت اليوم أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عائدين إلى بلدانهم بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وزاروا المسجد النبوي الشريف، وتشرفوا بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في رحلة إيمانية متكاملة.
وغادر الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، بعد استكمال إجراءات سفرهم، عقب مشاركة ناجحة وميسّرة تخللتها برامج ثقافية وعلمية وزيارات ميدانية لعدد من المعالم الحضارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومن المقرر أن تتواصل رحلات المغادرة يوم غد الجمعة.
وأعرب ضيوف خادم الحرمين الشريفين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة، بعد أن مكّنهم الله من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مثمنين ما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسوه من خدمات متكاملة ومشاريع عملاقة في الحرمين الشريفين.
كما قدّموا شكرهم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما وفرته من سبل راحة وتنظيم خلال فترة استضافتهم، مشيدين بالجهود التي بُذلت لإنجاح هذا البرنامج النوعي، الذي يعكس عناية المملكة المستمرة بضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.