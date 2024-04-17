"المركز الوطني" و"كاكست" ينفذان مشروع المسوحات والدراسات الميدانية للغطاء النباتي في المملكة

يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على تنفيذ مشروع المسوحات والدراسات الميدانية للغطاء النباتي في المملكة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" ويهدف المشروع إلى إجراء مسوحات ودراسات ميدانية لأهم أنواع النباتات المحلية والتربة، وإنشاء قاعدة بيانات نباتية، بالإضافة إلى وضع آليات الرصد الحقلي لتقييم تغيرات الغطاء النباتي والتربة، وإعداد أطلس خاصة بالنباتات ومواقعها.
وأطلق المركز مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، سعياً إلى تحقيق مستهدفات المبادرة بزراعة عشرة مليارات شجرة أو تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، ويعمل على تنفيذها من خلال عقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية.