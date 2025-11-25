الربيعة: المملكة حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة وضمان اندماجهم المجتمعي بما يتماشى مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية

وأردف معاليه أن الأطفال ذوي الإعاقة هم من أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا على مستوى العالم، وغالبًا ما يكونون من بين الأكثر تضررًا خلال الأزمات في ظل افتقار الكثير من الأنظمة الصحية إلى القدرة على تشخيص الحالات الطبية المعقدة وعلاجها وإدارتها؛ وهو ما قد يسبب تحديات بدنية ونفسية وأعباء مالية إضافية للأطفال وأسرهم، كما يتسبب بانهيار الأنظمة خلال الأزمات في حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من إمكانية الوصول إلى الأجهزة المساعدة وبيئات التعلم المتخصصة والدعم الأساسي والخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها.