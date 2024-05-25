عن اعتراف دول أوروبية بفلسطين.. "وفا": ثِقَل ونفوذ ودبلوماسية السعودية أثمرت نتائج باهرة

ويرصد "وفا" أجواء المعركة الدبلوماسية التي تقودها السعودية، ويقول: "الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة يمينية متطرفة، ترفض بتعنت إقامة الدولة الفلسطينية، متذرعة بأسباب لا علاقة لها بعملية السلام؛ بل لها علاقة بالبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة لأسباب تم الحديث عنها وأضحت معروفة؛ ذلك التعنت قابله إصرار عربي إسلامي، وأيضًا دولي قادته المملكة بتمكن واقتدار، وجسّدته واقعًا بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة سمو وزير الخارجية، التي شملت العديد من الدول خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل جعل صورة القضية الفلسطينية أوضح وأشمل، ومن أجل حشد التأييد الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".