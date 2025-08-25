"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%.. و38 مليار ريال فائض الميزان التجاري في الربع الثاني 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الصادرات غير البترولية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات 37.3%، مقابل 35.8% في الربع ذاته من 2024.