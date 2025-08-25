"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%.. و38 مليار ريال فائض الميزان التجاري في الربع الثاني 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الصادرات غير البترولية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات 37.3%، مقابل 35.8% في الربع ذاته من 2024.
ووفقًا للهيئة ، بلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة 509.5 مليار ريال، منها 273 مليار ريال صادرات سلعية، مقابل واردات بلغت 235 مليار ريال، ما أسفر عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 38 مليار ريال.
وجاءت الصين في صدارة الشركاء التجاريين للمملكة، مستحوذة على 14.2% من إجمالي الصادرات السعودية خلال هذه الفترة.