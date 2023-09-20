ولي العهد لـ"فوكس نيوز": لم نوقف المباحثات حول التطبيع مع إسرائيل.. ونحن نقترب

كشف رئيس مجلس الوزراء ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع "فوكس نيوز" أن مباحثات التطبيع مع إسرائيل لم تتوقف كما أُشيع مؤخرًا.
وأشار سموه إلى أنه متى ما كان هناك دعم من الرئيس الأمريكي بايدن للوصول إلى تلك النقطة.
وبالنسبة للمملكة فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، ونحن بحاجة إلى حلها، وهناك مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن، وسنرى إلى أين سنتوصل في هذه المفاوضات. ونأمل أن نصل إلى حل، تسهل فيه حياة الفلسطينيين، ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط.
وفي سؤال حول تأكُّده من حسمها قال سموه: "نحن نقترب من ذلك".