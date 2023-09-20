ولي العهد لـ"فوكس نيوز": لم نوقف المباحثات حول التطبيع مع إسرائيل.. ونحن نقترب

وبالنسبة للمملكة فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، ونحن بحاجة إلى حلها، وهناك مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن، وسنرى إلى أين سنتوصل في هذه المفاوضات. ونأمل أن نصل إلى حل، تسهل فيه حياة الفلسطينيين، ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط.