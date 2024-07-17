"دوريات المجاهدين" تتصدى لترويج "القات والشبو والأمفيتامين" في 3 مناطق

نفذت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين 3 ضربات أمنية ناجحة استهدفت محاولات ترويج والمخدرات في مناطق جازان والشرقية وعسير.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (15) كيلو جراماً من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي الضربة الأمنية الثالثة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.