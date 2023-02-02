"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي، والشوف، والجبل، وصيدا، ومرجعيون، وحاصبيا، وصور، وزغرتا، والمنية الضنية، وعكار الجبلية، والكورة، وزحلة، والبقاع الغربي، وعرسال بالجمهورية اللبنانية، ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز.