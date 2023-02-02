"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي، والشوف، والجبل، وصيدا، ومرجعيون، وحاصبيا، وصور، وزغرتا، والمنية الضنية، وعكار الجبلية، والكورة، وزحلة، والبقاع الغربي، وعرسال بالجمهورية اللبنانية، ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز.
ووزع المركز 1.060 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيدين من شراء الكسوة الشتوية من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد من المشروع 1.060 فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في لبنان.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الفاو التابعة لولاية القضارف في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.541 فردًا.
جاء ذلك في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية السودان.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد يوم أمس توزيع 400 سلة غذائية، استفاد منها 2.800 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.