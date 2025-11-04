بعد تكليف ثمانية أشهر.. تعيين الحارثي رئيسًا لتحرير "البلاد"

الحارثي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال– تخصص التسويق من جامعة الملك عبدالعزيز، وقد واصل دراسته الجامعية أثناء عمله، كما تلقى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وشارك في ملتقيات وورش عمل إعلامية على مستوى الوطن العربي، وسبق له أن عمل في صحيفة “البلاد” نائبًا لرئيس التحرير خلال الفترة من 2019 إلى 2020م، حيث أسهم بخبراته في تطوير الأداء التحريري، وتعزيز الحضور الإعلامي للصحيفة.