ما الفوائد الدولية التي تجنيها المملكة من إدراج "حداء الإبل" بقائمة "اليونسكو" للتراث غير المادي؟

ويتميز الموروث الثقافي السعودي بثراء مكوناته، المستمدة من تجارب الأجداد في معايشة الحياة، ومن هذه المكونات "حداء الإبل"، الذي أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة "اليونسكو" في قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الذي عقد اليوم (الأربعاء) في المغرب، ولا يقصد بـ"حداء الإبل" الأصوات التي تصدرها الإبل، وإنما الترنيمات التي ينشدها الرعاة للإبل فتجتمع إذا تفرقت عن بعضها، أو تسلك اتجاهًا محددًا في السير.