"الحياة الفطرية" تُطلق 4 كائنات مهددة بالانقراض في محمية "نيوم"

وكان المركز قد أطلق الموسم الماضي، أكثر من 1200 كائن فطري، كما رصد العديد من الولادات الجديدة في البيئات الطبيعية للكائنات ما يعد مؤشر نجاح لبرامج الإكثار وإعادة التوطين.