خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

عقب اللقاء، أكدت وزيرة الخارجية خلال مؤتمر صحفي، أن بوركينا فاسو تؤكد دعمها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، كما عبّرت عن ترحيب فخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بعقد المملكة هذا العام القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة".