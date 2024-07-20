بـ10% في عام.. 22 جهة حكومية تعزز نمو مؤشر تبني التقنيات الناشئة بالمملكة

سجل مؤشر أداء الجهات الحكومية في تبني التقنيات الناشئة، تحسنًا ملموسًا بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث ارتفع المؤشر من 60.35% في 2023م، ليبلغ 70.70% في العام الجاري 2024، مدعومًا بارتفاع عدد الجهات الحكومية المشاركة، من 13 جهة حكومية في العام الماضي، إلى 35 جهة في العام الجاري.