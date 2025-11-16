"بلاك هات" يعود إلى الرياض بنسخته الرابعة.. أكثر من 45 ألف زائر من 140 دولة

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الرابعة من فعالية "بلاك هات" العالمية، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، و"تحالف" – إحدى شركات الاتحاد – بالشراكة مع شركة "إنفورما" العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري، تحت شعار: "منصّة عالمية للأمن السيبراني".
وتُعد "بلاك هات" من أبرز الفعاليات المتخصصة في الأمن السيبراني على مستوى العالم، وتشهد نسخة هذا العام توسعًا لافتًا، مع تركيز متزايد على ربط قطاع الأعمال بمنظومة الأمن السيبراني، واستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية من خلال منصّات تجمع قادة التقنية وروّاد الأعمال والمستثمرين في بيئة واحدة.
وتُتوقّع مشاركة أكثر من 45 ألف زائر من 140 دولة، و450 جهة عارضة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، و300 متحدث من خبراء الأمن السيبراني. كما ستقدم الفعالية أكثر من 500 ساعة من المحتوى المتخصص عبر 12 مسرحًا، تشمل عروض قرصنة أخلاقية حيّة، وورش عمل تقنية متقدمة، و18 جلسة حوارية، و7 جلسات تفاعلية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الأستاذ فيصل الخميسي، أن استضافة المملكة للفعالية للعام الرابع على التوالي، يعكس التزامها بتحقيق الريادة العالمية في الأمن السيبراني، ويؤكد مكانة الرياض كوجهة رئيسية لصناعة التقنية في المنطقة والعالم.
وأوضح أن النسخة الحالية تستهدف تعزيز التكامل بين التقنية وقطاع الأعمال، وتمكين المؤسسات من تبنّي حلول سيبرانية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ويشارك في الفعالية عدد من كبرى الشركات والعلامات التجارية، مثل:
Google Cloud، Cisco، Haboob، SITE، Infoblox، بالإضافة إلى خبراء من Microsoft، INTERPOL، Mastercard، Riot Games، وذلك بالشراكة مع أكاديمية طويق.
يُذكر أن "بلاك هات" هو حدث عالمي متخصص في الأمن السيبراني، انطلق عام 1997 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد من أبرز المنصات التي تجمع نخبة المبتكرين والخبراء في المجال حول العالم.