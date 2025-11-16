"بلاك هات" يعود إلى الرياض بنسخته الرابعة.. أكثر من 45 ألف زائر من 140 دولة

وتُتوقّع مشاركة أكثر من 45 ألف زائر من 140 دولة، و450 جهة عارضة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، و300 متحدث من خبراء الأمن السيبراني. كما ستقدم الفعالية أكثر من 500 ساعة من المحتوى المتخصص عبر 12 مسرحًا، تشمل عروض قرصنة أخلاقية حيّة، وورش عمل تقنية متقدمة، و18 جلسة حوارية، و7 جلسات تفاعلية.