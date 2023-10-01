"آركو" تُطلق مبادرة "التوعية البيئية وإدارة استثمار النفايات"

أطلقت المنظمةُ العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، مبادرةَ "التوعية البيئية وإدارة استثمار النفايات"؛ وذلك لإدراكها لخطورة النفايات وتجاهل حماية البيئة من المهدّدات، ولقناعتها بأن النفايات الصلبة تزيد من الانبعاثات الغازية وتساهم سلبيًّا في التغيّر المناخي.
وكشفت المنظمةُ العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تقريرٍ لها أوردته لـ"سبق"، عن بعض الأرقام في هذه المبادرة؛ حيث "98.6" مليون طنّ نفايات سنويًّا في المنطقة العربية تزيد بنسبة "3.3%" سنويًّا تكفي لإنتاج "143" مليون طن ورق بقيمة مليارين و"145" مليون دولار، ومليون طنّ حديد خردة بقيمة "135" مليون دولار، و"75" ألف طن بلاستيك بقيمة "1.4" مليار دولار، و"202" مليون طن قماش بقيمة "110" ملايين دولار، وكميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة مليار و"225" مليون دولار.
كما بلغت خسائر الدول العربية 5 مليارات دولار سنويًّا من تجاهل إعادة التدوير، في حين بلغت تكلفة دفن النفايات ومقاومة الحشرات والآفات الناتجة عنها "2.5" مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات العربية في تدوير النفايات، ومعظمها فردية تفتقر للصناعة المنظمة، مبلغ "200" مليون دولار فقط.
وكانت قد باركت الهيئةُ العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في اجتماع دورتها الـ"47"، المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة 5 ــ 6 يونيو 2023م؛ "مبادرة التوعية البيئية وإدارة استثمار النفايات"، التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة، وشكرتها على اهتمامها بالإصحاح البيئي، ودعت الجمعيات الوطنية للإسهام في خدمة البيئة وحمايتها من أيّ مهدّدات، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في التعامل مع إدارة النفايات كتجربة الهلال الأحمر القطري.
تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من رؤية المنظّمة وتماشيًا مع أهداف استراتيجية الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لمواجهة تحدّيات أزمة المناخ، وإيمانًا بقدرة الجمعيات الوطنية في الإسهام في تخفيف تداعيات كوارث التغيّرات المناخية.