"آركو" تُطلق مبادرة "التوعية البيئية وإدارة استثمار النفايات"

وكشفت المنظمةُ العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تقريرٍ لها أوردته لـ"سبق"، عن بعض الأرقام في هذه المبادرة؛ حيث "98.6" مليون طنّ نفايات سنويًّا في المنطقة العربية تزيد بنسبة "3.3%" سنويًّا تكفي لإنتاج "143" مليون طن ورق بقيمة مليارين و"145" مليون دولار، ومليون طنّ حديد خردة بقيمة "135" مليون دولار، و"75" ألف طن بلاستيك بقيمة "1.4" مليار دولار، و"202" مليون طن قماش بقيمة "110" ملايين دولار، وكميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة مليار و"225" مليون دولار.