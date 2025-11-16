الرياض تستضيف القمة العالمية للصناعة بمشاركة 173 دولة عضوًا في الـUNIDO

وتتضاعف أهمية القمة العالمية للصناعة في الرياض، في ترتيبها الزمني الذي يربط مباشرة بين "المؤتمر الوزاري الحادي عشر للبلدان الأقل نموًّا" (LDCMC11)، وافتتاح المؤتمر العام الحادي والعشرين لـUNIDO، حيث يُوجِد هذا التسلسل صلة وثيقة بين الحوار الرفيع لصناع السياسات، والمخرجات التطبيقية، بما يتيح للقادة فرصًا مهمة لدفع تنفيذ الإستراتيجية التشغيلية لليونيدو الخاصة بالدول الأقل نموًّا، لا سيَّما في مجالات نقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل القيمة، وبناء القدرات الإنتاجية.