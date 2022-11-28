"الأمن السيبراني" تُطلق النسخة الخامسة من برنامج "سايبر برو"

وقالت الهيئة: البرنامج يرتكز على 6 مسارات، هي: الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي، ويتضمن تنفيذ أكثر من 50 دورة تدريبية مكثفة تتوزع على 4 مستويات، كما يركّز على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مساراته الستة، لافتة إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية والالتزام بضوابط الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية لتحقيق رؤيتها الرامية إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.