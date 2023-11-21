"أقل من 18".. حملة موسعة تطلقها "حقوق الإنسان" حاملة 6 رسائل مهمة

ويرمز شعار الحملة "أقل من 18"، إلى رسائل مهمة تشمل: (العمر الخالي من العنف الجسدي، ومجتمعًا خاليًا من الأذى النفسي، وحياة خالية من التحرش، ومرحلة خالية من الاستغلال المادي، وعمرًا خاليًا من التمييز، ومحتوىً خاليًا من العبارات المسيئة).