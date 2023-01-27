بالفيديو.. موقف طريف: طفل يتمسك بموهبته ويرفض عرض الفنان فايز المالكي لبيع "فازة" نحتها بنفسه

وقد استعرض الطالب في الصف الرابع الابتدائي محمد القويز مشاركته، وكانت عبارة عن "فازة" على شكل حيوان، استوحى تصميمه من خياله.. وقال لـ"سبق": صممت شكل حيوان من خيالي، واشتركت في مسابقة فناني الغد، التي نظمتها هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع وزارة التعليم، وفزت بالمركز الأول، وكان مطلوبًا تقديم عمل من التصوير أو النحت أو الرسم، واستخدمت النحت لأني أجيد هذه المهارة.